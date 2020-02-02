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İHA
Haber Giriş: 02.02.2020 - 13:21,Son Güncelleme:/

Kırmızı kart görünce hakeme yumruk attı

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Kırmızı kart görünce hakeme yumruk attı

Sakarya Süper Amatör B Grubu'nda oynanan Demirspor ile Geyvespor maçında ev sahibi takımın savunma oyuncusu hakemin kararına sinirlenerek hakeme yumruk attı

Sakarya Süper Amatör B Grubu'nun 16. maçında Demirspor ile Geyvespor karşıya geldi. Erenler Atatürk Stadında karşı karşıya gelen maçı Geyvespor 1-0 önde götürüyordu.

Kıyasıya geçen maçın 90+2. dakikasında Demirspor’un savunma oyuncusu Yıldıray Kenet, Geyvespor’dan Murat Kaba’ya yaptığı sert müdahale sonrası hakem Bilal İnci tarafından ikinci sarı kart ile kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi. Hakem Bilal İnci’nin verdiği karara sinirlenen futbolcu Kenet, maçın hakemine yumruk attı.

Yaşanan olay sonrasında maçın hakemi maçı tatil ederken, hakem İnci müsabaka sonrası karakola giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.

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