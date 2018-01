Kırmızı-siyahlı ekibin Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde yaptığı kampta AA muhabirine açıklamalarda bulunan 24 yaşındaki sağ bek, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından sezona Gençlerbirliği'nin merhum başkanı İlhan Cavcav'ın adının verildiğini hatırlattı.

Ahmet Oğuz, ikinci yarıdaki maçların telafisinin olmayacağına değinerek, "Yükümüz ağır. Bu sezon babamızın sezonu. Ona göre kendimizi hazırlayıp, her maça final gözüyle bakmalıyız. İkinci yarıda oynanacak maçların telafisi olmayacak. İlhan babamıza yakışır bir sezon geçirmek istiyoruz. İnişli çıkışlı dönemlerimiz olduğu için şu anda alt sıralardayız ama buradan çıkacağımıza inanıyoruz. Kimse 'Gençlerbirliği düşecek.' diyemez. Buna izin vermeyiz." diye konuştu.

Kamp dönemini iyi değerlendirdiklerini anlatan Ahmet, "Gençlerbirliği'ne yakışmayan bir konumdayız. İki sezon önce de böyle bir durumumuz oldu ama bundan çıkmasını bildik. Bu sezon da aynı şekilde olacak. Gençlerbirliği üst sıralara oynayacak. Ligi ilk 10'un içinde bitireceğimize inanıyorum. İyi çalışıyoruz. İkinci yarıda daha iyi bir Gençlerbirliği izleteceğiz. İlk yarının son 4 maçında yenilmedik. Bu çıkışı sürdürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İlk yarıdaki aldıkları kötü sonuçlarda basit hataların etkili olduğunu aktaran kırmızı-siyahlı futbolcu, "Herhangi bir takımın bize organize bir şekilde gelip de gol attığını hatırlamıyorum. Kendi bireysel hatalarımızdan yediğimiz gollerle bu durumdayız." şeklinde görüş belirtti.



- İlhan Cavcav'ı anlattı



Ahmet Oğuz, İlhan Cavcav'dan bahsederken duygulu anlar yaşadı.

İlhan Cavcav ile olan bir anısını anlatan genç futbolcu, sözlerine şöyle devam etti:

"İlhan Cavcav benim için disiplin demek. O yaşına rağmen sabah 06.00-07.00 gibi tesise gelirdi. Bu kulübü ayakta tutan kişiydi. İmparatordu. O vefat ettiği zaman çok üzüldüm. Osmanlıspor maçındaki seremonide ağladım. Kendisini çok seviyordum. Bir transfer döneminde bir sağ bekin adı geçmişti. 'Ben Ahmet'i kesecek kimseyi takıma alamam.' demişti. Orada sevgim bir kat daha artmıştı. İnşallah mekanı cennet olur."



- "Borussia Dortmund'u çok beğeniyorum"



Ahmet Oğuz, Almanya'nın Borussia Dortmund takımını beğendiğini anlatarak, "İnşallah bir gün yolum oraya düşer." ifadesini kullandı.

Sarı rengi çok sevdiğinden bahseden milli futbolcu, "Borussia Dortmund'u da çok beğeniyorum. Mükemmel bir taraftarı var. İyi de oynuyorlar. İnşallah bir gün yolum oraya düşer. İngiltere ligini de çok beğeniyorum ama hayalimde Borussia Dortmund var." diye konuştu.

Ahmet, A Milli Takım'da kalıcı olmayı hedeflediğini vurgulayarak, "Beklentim olması için çok çalışmam lazım. Her futbolcunun hayalinde milli takımda ter dökmek, ülkeye puanlar kazandırmak, başarılar yakalamak vardır. Benim de hayalimde milli takımda oynamak ve kalıcı olmak var. Ağabeylerimizin yaşları ilerledi. Yeni jenerasyonun içinde yer almak için çok çalışmalıyım." değerlendirmesinde bulundu.

Kırmızı-siyahlı futbolcu, İngiltere'nin Everton takımına transfer olan Cenk Tosun ile ilgili, "Milli takıma gittiğimde Cenk ile tanıştım. Çok iyi bir insan. Bizim için çok güzel bir örnek oldu. Önünde dünya yıldızları vardı ama o çalışmayı hiç bırakmadı. Her sene kendisini geliştirdi. Bir rüya gördü ve onun peşinden gitti. Bize de çok iyi bir örnek oldu. İnşallah biz de onun izinden gideriz." diyerek sözlerini tamamladı.