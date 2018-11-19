Kılıçlar çekildi! 40 milyon Euro
Gremio'nun 22 yaşındaki genç kanat forveti Everton Soares için kılıçlar çekildi.
Manchester United scout'larının bir süredir takip ettiği Everton Soares için Manchester City de devreye girdi.
40 milyon Euro önerdiler
Kontratında 60 milyon euroluk sözleşme fesih bedeli madedesi bulunan 22 yaşındaki genç kanat forvet için United'ın Brezilya ekibine 40 milyon euro önderdiği belirtiliyor.
Lukaku ve Alexis Sanchez'in performanslarından memnun olmayan Portekizli teknik adam Mourinho'nun da bu transfere onay verdiği belirtilirken, başarılı oyuncu da ülkesinde yaptığı açıklamada "Prmier Lig'de oynamayı herkes ister" diyerek üstü kapalı bir şekilde Manchester'a gitmek istediğini söylemiş oldu.
Hem kanatlarda hem de 10 numara pozisyonunda oynayabilen Soares, bu sezon toplamda çıktığı 37 maçta 16 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
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