Khabib Nurmagomedov, David Beckham ile bir arada!
Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG - Real Madrid maçı, saha dışında da dünya yıldızlarını buluşturdu.
Eski futbolcu David Beckham ile son zamanların gözde UFC dövüşçüsü Khabib Nurmagomedov, Parc des Pricnes'te bir araya geldi.
İyi bir futbol seyircisi olduğu bilinen Dağıstanlı sporcu, "Efsanevi" iletisiyle Beckham ile olan fotoğrafını paylaştı.
Son olarak ABD'li Dustin Poirier'i pes ettirerek yenilmezlik unvanını 28'e çıkaran Khabib, Beckham ile birlikte akşam yemeği de yedi.
Khabib, geçtiğimiz yıl da PSG - Liverpool mücadelesinde Hollywood aktörü Leonardo DiCaprio ile bir araya gelmişti.
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