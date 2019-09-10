Kevin de Bruyne şov! Rakibi 30 dakikada dağıttı...
EURO 2020 Elemeleri I Grubu maçında Belçika, İskoçya'ya konuk oldu. Hampden Park'ta oynanan mücadeleye favori çıkan konuk ekip Belçika, sahadan 4-0 galip ayrılmayı başardı.
Roberto Martinez'in takımına 3 puanı getiren goller 9'da Romelu Lukaku, 24'te Thomas Vermaelen, 32'de Toby Alderweireld ve 82'de Kevin de Bruyne'den geldi.
Mücadeleye damga vuran isim ise Manchester City'nin yıldızı de Bruyne oldu. Premier Lig'de bu sezon 4 maçta 5 asist, 1 gol kaydeden ve adeta fırtına gibi esen 28 yaşındaki oyuncu, 9, 24 ve 32. dakikalarda 3 asist yaparken, 82. dakikada takımın 4. golüne imza
6. maçların ardından namağlup durumda olan Belçika, puanını 18'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. 6 puanda kalan İskoçya ise 5. sırada yer aldı.
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