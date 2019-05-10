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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
10.05.2019 - 15:15, Son Güncelleme:

Kenan Başaran: VAR'da doğru karar için zihinler berrak olmalı

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Kenan Başaran: VAR'da doğru karar için zihinler berrak olmalı

Türkiye’de ‘VAR’ olarak bilinen Video Yardımcı Hakem uygulamasının ilk sezonunda hakem tartışmalarını sonlandıramadığı belirtildi.

Okan Üniversitesi Hukuk Topluluğu’nun düzenlediği ‘Spor Hukukunda Güncel Gelişmeler, VAR Sistemi ve Hakem Hataları’ konulu panelde uygulama enine boyuna tartışıldı.

Hürriyet gazetesi spor yazarı Kenan Başaran, spor hukukçusu Alpay Köse, eski hakem Vahap Beyaz ve spor yorumcusu Alp Pehlivan’ın katıldığı panelde üniversite öğrencileriyle VAR sistemi tartışıldı.

Eski hakem ve Okan Üniversitesi öğretim üyesi Lale Orta’nın moderatörlüğündeki panelde konuşmacılar, VAR’ın çok fazla test edilmeden, alelacele devreye sokulduğu ve bu yüzden ilk yılında beklentileri tam olarak karşılayamadığını belirtti.

Kenan Başaran, konuşmasında “VAR’ın başındaki kişi de bir insan. Doğru karar için önce zihinlerin berrak olması lazım. Türkiye’de futbolun aktörleri sürekli olarak oyuna olan güveni zedeleyen açıklamalar yapıyor. Futbolu hayatın diğer alanlarından ayıramazsınız. Hakimle hakem aynı şekilde adalet dağıtır. Futbolu hayattan soyutlayıp bir ‘ada’ olarak görmek yanlış. Bir vatandaş metrobüse binerken ne kadar ahaklı davranıyorsa sahadaki futbolcu da o kadar davranır” dedi.
Alpa Köse, Türkiye’de spor hukukunun genel hukuktan bağımsız olduğunu Tahkim Kurulu kararlarının Anayasa’dan muaf olduğunu ve bunun doğru olmadığını söyledi. Köse, “Spor hukuku gücünü FIFA ve UEFA gibi büyük bir futbol endüstrisine hükmeden yapılardan alıyor. Bu kurumların belirlediği kuralların dışına çıkmanız mümkün değildir” dedi.

Alp Pehlivan ise teknik direktörlerin ve futbolcuların VAR protokolünü doğru düzgün bilmediğini söyledi. Pehlivan, buna karşın VAR’ın bazı sıkıntılara rağmen faydalı olduğunu kaydetti.

Vahap Beyaz da VAR’dan geri dönülemeyeceğini kaydederken, “Ancak hakemlerimiz doğru düzgün VAR eğitimi almadı. Uluslararası maçlarda Türk hakemleri VAR’da görevlendirilmiyor çünkü yapılan testleri geçemediler. Bu testi geçemeyen Barış Şimşek bizde VAR direktörü. Hakemlerimiz esasen kötü değil ama maç alabilmek için üstleri ne istiyorsa o şekilde maç yönetiyorlar” dedi… Panelin sonunda organizasyonu düzenleyen Okan Üniversitesi Okan Hukuk Kulübü Başkanı İsmail Erdoğan, panelistlere, teşekkür ederek, “Size katılımınızdan ötürü çiçek vermek yerine adınıza Darüşşafaka’ya bağışta bulunduk” diyerek, bağış katılım belgesini sundu.

Kenan Başaran: VARda doğru karar için zihinler berrak olmalı

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