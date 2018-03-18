Kenan Başaran: 'Şenol Güneş'in yerinde olsam...'
Yazarımız Kenan Başaran, Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçının ilk yarısını değerlendirdi.
İşte Kenan Başaran'ın ilk yarı değerlendirmesi;
Başakşehir, ilk dakikadan itibaren golü atacağının sinyalini bağıra bağıra verdi. Orta alanı rakibine terk eden Beşiktaş, Bayern Münih'ten bile yemediği kadar atak yedi. Tüm bunlar olurken Şenol Güneş hiç bir müdahalede bulunmadı. Oysa erken bir müdahele yapıp Vida riskini alsa ve Medel'i ortaya çekse Avcı'nın planına sekte vurabilirdi. Adebayor, Lens'i enekli edecek bir an yaşattı. Lens ile attığı ve sonunda topu siyah beyazlı futbolcudan topu aldığı an inanılmazdı.
'ŞENOL GÜNEŞ'İN YERİNDE OLSAM...'
Ben Güneş'in yerinde olsam o an Lens'i oyunda alırdım. Bu adama tanınan şans Aras'tan ve Orkan'dan niye esirgendi? Beşiktaş'ın ikinci devreye hem oyuncu hem saha yerleşiminde radikal bir değişim yapması şart. Caner, Oğuzhan ve Vida'nın dahil olmasını bekliyorum..
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