Kenan Başaran: Lens'teki kaygısızlık...
Kenan Başaran, Trabzonspor-Beşiktaş maçının ilk devresini değerlendirdi.
Beşiktaş ilk 45’te topa daha çok sahip olsa da uzun süre pozisyon üretmekte zorlandı çünkü Vagner Love, çok dengesiz oynuyor. Sırtı dönük pozisyonlarda sıkıntı yaşıyor. Topla her buluştuğunda da sağına soluna bakmaksızın kaleye yöneliyor. Evet, golcü egoist olmalı ama aklını da taca atmamalı. Negredo ile arasındaki en büyük fark var.
Love’ın tarzından dolayı Beşiktaş, Trabzonspor ceza sahası civarında topu çok çabuk kaybediyor. Tüm pozisyonlar sprintlere bağlı hale geliyor.
Tolgay Arslan, ilk devrenin büyük bölümünü savunmasıyla orta alan arasında geçirdi. Ama Beşiktaş’ın onun üçüncü bölgeye doğru oynamasına daha çok ihtiyacı var.
Lens’teki bu kaygısızlığı çok kıskanıyorum. Keşke ben de bu kadar umarsız olsam. Halinden memnun görünüyor. Yani “Şu formayı bir daha kimseye vermeyeyim” duygusunu bir türlü vermiyor. Trabzonspor, evinde kontra oynamayı kabullenmiş görünüyor. İlk yarı sonuç alamadılar çünkü Burak Yılmaz yoktu.
İkinci devre Beşiktaş risk almak zorunda. Güneş, Vida-Oğuzhan-Negredo üçlüsünü kullanacaktır. Ama ilk etapta Negredo’yu tercih edecek gibi görünüyor.
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