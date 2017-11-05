Kenan Başaran: Beşiktaş kaybederse Fenerbahçe gibi olur

İzmir’de nasıl bir karşılaşma bizi bekliyor?

İki takımın yapısına bakınca gollü bir maç bekliyor bizi. Göztepe, 18 gol yemiş bir takım. Bugün istese de bir savunma takımına dönüşemez. Beşiktaş da bu sezon rakiplerine çok fazla atak şansı tanıyor.

Çırak ile ustanın karşılaşması aynı zamanda. Bu aynı zamanda Şenol Güneş-Tamer Tuna randevusu. Elbet boynuz kulağı geçmek isteyecektir.

Beşiktaş için maçın anlamı nedir?

Beşiktaş, 4 hafta üst üste puan kaybederek ligde hastalanmıştı. Alanya maçıyla ilk tedaviyi yapmıştı. Bugün tedavinin ikinci ayağı. Göztepe’yi de yenerek, lige yeniden ortak olması gerekiyor. Bugün puan kaybederse Fenerbahçe ile hemen hemen aynı pozisyona düşer. İzmir’de puan kaybı demek ringe havlu atmak için omzuna almak demek. Yani Güneş, ringe atmak üzere havluyu omzuna almış olacak. Diğer yandan galibiyete daha yakın olan taraf Beşiktaş.

Kadrolar için ne söylersiniz?

Bu bir rotasyon mu yoksa kararsızlıklı anlamış değilim. Güneş, Tolgay-Oğuzhan-Talisca üçlüsü arasında sürekli gidip geliyor. Buna da bu üç oyuncunun ‘yarım porsiyon oyunu’ neden oluyor.

Tolgay ve Oğuzhan oyunun savunma tarafında iyiler ancak hücum bölgesinde istenilen verimlilikte değiller. Özellike Oğuzhan geçen sezonlardaki gibi değil. İki oyuncu da şut atmıyor. Tolgay bu gidişle tek şut ve golle anılacak. O meşhur Liverpool golüyle. Oğuzhan eskisi kadar denemiyor.

Talisca da özellikle dirençli orta sahalar karşısında savunma zaafı oluşturuyor. Ama onun da sürprizleri var. Fakat şunu da söylemek lazım: Talisca sürekli kaleyi düşünüyor ama onun da eski isabet oranı yok. Rakipler artık onu tanıdığı için çok fırsat vermiyor ona.

Ama Güneş, nispeten yumuşak bulduğu Göztepe karşısında Talisca’yı tercih etti.

Göztepe tarafındaysa elbette Jahovic’in olmayışı büyük kayıp. Onsuz ne yapacakları bence Tamer Tuna için bile merak konusu. İki silah varı: Castro ve Ghilas...