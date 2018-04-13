Kenan Başaran: Beşiktaş 3 sendromu yenip 3 puan almalı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriKenan Başaran: Beşiktaş 3 sendromu yenip 3 puan almalı
GeriFutbol Kenan Başaran: Beşiktaş 3 sendromu yenip 3 puan almalı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
Kenan BAŞARAN
13.04.2018 - 19:51, Son Güncelleme:

Kenan Başaran: Beşiktaş 3 sendromu yenip 3 puan almalı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kenan Başaran: Beşiktaş 3 sendromu yenip 3 puan almalı

Yazarımız Kenan Başaran, Akhisarspor - Beşiktaş maçının öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

Beşiktaş, psikolojik olarak zor bir maça çıkıyor. 3 puan için 3 sendromu yenmek zorunda. Akhisar, bir sendrom Deplasman bir sendrom Cuma günü oynamak bir sendrom…

Cuma sendromunun temel nedeni Şampiyonlar Ligi’ydi. Çünkü Beşiktaş’ın aklı genelde Devler Ligi’nde olduğu için konsantre olamıyor son iki sezondur. Artık Şampiyonlar Ligi mazareti yok.

Şampiyon olmak istiyorsa bu saatten sonra deplasman iç saha ayırımı yapma şansı da yok. Hatta ikinci dahi olmak istiyorsa bile bu tür bahanelere sığınamaz…

Geriye sahadaki esas rakip kalıyor: Akhisar… Muğdat ve Lopez’in olmayışı Beşiktaş için bir avantaj. Akhisar’ın yeni stadının zemini de Beşiktaş için bir başka avantaj.

Güneş’in orta alan tercihi ilginç. Medel-Atiba.. Geçen sezon olsaydı kimse bu ikilinin ‘Atiba’ şıkkına itiraz etmezdi ama bu sezon aynı şey pek geçerli değil. Güneş’in bu tercihi benim için sürpriz olmasa da cezalı duruma düşmeden önce düzelme kaydeden bir Oğuzhan vardı. Medel-Tolgay en fazla beklenen ikiliydi.

Güneş, bu kararı Akhisar-Başakşehir maçının ilk devresi nedeniyle almış olabilir zira Akhisar o maçta söz konusu bölümde 3-4 net pozisyon bulmuştu. Akhisar’ın yine iştahlı başlamak isteyeceğini düşünerek orta alanda sert bir duvar örmek istemiş olabilir Güneş.. Medel’in öne oynama becerisine sahip olması da Güneş’i Tolgay ve Oğuzhan’ın süslü oyunundan vazgeçmeyi sağlamış görünüyor.

Elbet 5 maç sonra dönen Quaresma’dan da çok şey bekleniyor. Futbola açıkmış olmalı. Bunu sahaya yansıtırsa Beşiktaş için işler daha da kolaylaşır.

Akhisar’ın en hırslı adamı sahadan ziyade kenardaki Okan Buruk olacaktır.

Sonuç itibarıyla Beşiktaş, yine puan kaybetme lüksü olmayan bir maça çıkıyor. Galatasaray-Başakşehir maçındaki puan kaybının bir manasının olması için Beşiktaş’ın 3 puandan başka hiçbir kaçar tarafı yok.
3 sendromu da yenip 3 puan almak zorunda…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Akhisarspor Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta canlı olarak yayınlanacak? İlk 11'ler belli oldu

Süper Lig'de bu hafta kimin maçı var? İşte 29. haftanın fikstürü

CSKA Moskova Arsenal UEFA maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

Yok böyle maç! Son 30 saniyede bakın neler oldu...