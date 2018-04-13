Kenan Başaran: Beşiktaş 3 sendromu yenip 3 puan almalı
Yazarımız Kenan Başaran, Akhisarspor - Beşiktaş maçının öncesinde değerlendirmelerde bulundu.
Beşiktaş, psikolojik olarak zor bir maça çıkıyor. 3 puan için 3 sendromu yenmek zorunda. Akhisar, bir sendrom Deplasman bir sendrom Cuma günü oynamak bir sendrom…
Cuma sendromunun temel nedeni Şampiyonlar Ligi’ydi. Çünkü Beşiktaş’ın aklı genelde Devler Ligi’nde olduğu için konsantre olamıyor son iki sezondur. Artık Şampiyonlar Ligi mazareti yok.
Şampiyon olmak istiyorsa bu saatten sonra deplasman iç saha ayırımı yapma şansı da yok. Hatta ikinci dahi olmak istiyorsa bile bu tür bahanelere sığınamaz…
Geriye sahadaki esas rakip kalıyor: Akhisar… Muğdat ve Lopez’in olmayışı Beşiktaş için bir avantaj. Akhisar’ın yeni stadının zemini de Beşiktaş için bir başka avantaj.
Güneş’in orta alan tercihi ilginç. Medel-Atiba.. Geçen sezon olsaydı kimse bu ikilinin ‘Atiba’ şıkkına itiraz etmezdi ama bu sezon aynı şey pek geçerli değil. Güneş’in bu tercihi benim için sürpriz olmasa da cezalı duruma düşmeden önce düzelme kaydeden bir Oğuzhan vardı. Medel-Tolgay en fazla beklenen ikiliydi.
Güneş, bu kararı Akhisar-Başakşehir maçının ilk devresi nedeniyle almış olabilir zira Akhisar o maçta söz konusu bölümde 3-4 net pozisyon bulmuştu. Akhisar’ın yine iştahlı başlamak isteyeceğini düşünerek orta alanda sert bir duvar örmek istemiş olabilir Güneş.. Medel’in öne oynama becerisine sahip olması da Güneş’i Tolgay ve Oğuzhan’ın süslü oyunundan vazgeçmeyi sağlamış görünüyor.
Elbet 5 maç sonra dönen Quaresma’dan da çok şey bekleniyor. Futbola açıkmış olmalı. Bunu sahaya yansıtırsa Beşiktaş için işler daha da kolaylaşır.
Akhisar’ın en hırslı adamı sahadan ziyade kenardaki Okan Buruk olacaktır.
Sonuç itibarıyla Beşiktaş, yine puan kaybetme lüksü olmayan bir maça çıkıyor. Galatasaray-Başakşehir maçındaki puan kaybının bir manasının olması için Beşiktaş’ın 3 puandan başka hiçbir kaçar tarafı yok.
3 sendromu da yenip 3 puan almak zorunda…
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