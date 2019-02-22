Kemal Özdeş'ten istifa seslerine yanıt

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriKemal Özdeş'ten istifa seslerine yanıt
GeriFutbol Kemal Özdeş'ten istifa seslerine yanıt
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
22.02.2019 - 23:37, Son Güncelleme:

Kemal Özdeş'ten istifa seslerine yanıt

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kemal Özdeş'ten istifa seslerine yanıt

Evinde Trabzonspor’a kaybederek kötü gidişe son veremeyen Göztepe’de Teknik Direktör Kemal Özdeş, “Bu süreçte gelen kayıplardan sonra istifa seslerinin yükselmesi normal” dedi. 

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Göztepe sahasında Trabzonspor’u ağırladı. Bordo-mavililer karşılaşmadan 3-1 galibiyetle ayrıldı. Müsabaka sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özdeş, “Trabzonspor’u kutluyorum.

Oyunu daha disiplinli oynadılar. İlk 15 dakikada rakibin pas trafiğini engelleyemedik. Kazandığımız toplarla çok geride oyun kurmak bizi etkisiz kıldık. Oyunu düzeltmişken, kornerler atmaya başlamışken geriye düştük. İkinci yarıda risk aldık. Penaltıyla beraberliği yakaladık ve bir gol daha yedik. Bugün herkesin kazanma isteği pahalıya mal oldu. Biz kontratak yakalamışken çabuk oynadılar ve geriye düştük ve son dakikalarda kendi kalemize attığımız golle de kaybettik. İkinci yarıda oynadığımız 5 maçtan galibiyet çıkaramadık. Kalan maçlara odaklanmak gerekiyor, bir enerji yakalamak gerekiyor. Bundan sonra kazanacak oyunlar oynamalıyız. Yitirdiklerimize değil gelecek 11 maça bakıyoruz” ifadelerini kullandı. 

Taraftarların istifa çağrısının normal olduğuna değinen Özdeş, “Bu süreçte yaşanan kayıpların bu tepkiyi getirmesi gayet normal. Taraftarların bunu maçın son bölümlerinde yapması da iyiydi. Bunu düzeltmek bizim işimiz. Ne kadar çok düzeltirsek o kadar ayağa kalkarız. Puan durumunda karamsarlığa düşebiliriz ama bu cama bunu tamir etmeli. Takımımızın yeri buralar değil” diye konuştu. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Ünal Karaman: Gençler yolun başında

Rizespor arkasına bakmıyor

Trabzonspor 'Parmak' ısırttı! Fırtına İzmir'de geri döndü

Ufuk Sarıca: "Tarihimizde ilk olarak başardık"