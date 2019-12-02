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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
02.12.2019 - 11:47, Son Güncelleme:

Keçiörengücü, evindeki yenilmezlik serisini 33 maça çıkarttı

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Keçiörengücü, evindeki yenilmezlik serisini 33 maça çıkarttı

TFF 1. Lig’e bu sezon yükselen Keçiörengücü, evinde oynadığı son 33 lig maçında yenilgi yüzü görmedi.

Bu sezon play-off potasını yakından takip eden Keçiörengücü, hafta sonu Aktepe Stadı'nda konuk ettiği Altınordu’yu 2-1 mağlup ederek evindeki yenilmezlik serisini 33 maça çıkarttı. Geçtiğimiz sezon 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyon olarak TFF 1. Lig’e yükselen Keçiörengücü, Aktepe Stadı'nda oynadığı son 33 lig maçında yenilgi yüzü görmedi. Mor Menekşeler ligdeki son yenilgisini 2017-2018 sezonunun 16. haftasında Aktepe Stadı'nda karşılaştığı Afjet Afyonspor’a karşı 2-1’lik skor ile aldı.

2018-2019 sezonunda Aktepe Stadı'nda hiç yenilmedi

Şampiyon olarak TFF 1. Lig’e yükseldiği 2018-2019 sezonunda, Aktepe Stadı’nda oynadığı 17 maçın 12’sinde rakiplerine puan dahi vermeyen Başkent ekibi, çıktığı 5 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Mor Menekşeler, evinde yenilgi yüzü dahi görmediği 2018-2019 sezonunda topladığı 76 puan ile o sezon profesyonel liglerde toplanan en yüksek puanı elde ederek başka bir rekora da imza attı.

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