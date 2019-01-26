KBSL'de 'Galatasaray-Fenerbahçe' derbisi!
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasındaki derbide Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaşacak.
Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak maç, saat 17.30'da başlayacak.
Derbide ev sahibi konumundaki Galatasaray, ligde 15 maçta 9 galibiyet, 6 mağlubiyetle 6. sırada yer alıyor. Fenerbahçe ise 12 galibiyet, 3 mağlubiyetle 3. sırada bulunuyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı sarı-lacivertli takım 77-60 kazanmıştı.
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