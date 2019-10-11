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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
Haber Giriş: 11.10.2019 - 16:43, Son Güncelleme:

KBSL'de 40. sezon yarın başlıyor! Son yıllara Fenerbahçe damgası...

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KBSL'de 40. sezon yarın başlıyor! Son yıllara Fenerbahçe damgası...

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 40. sezon, yarın yapılacak maçlarla başlayacak.

Bu sezon "Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi" adıyla oynanmaya başlayacak ligde Fenerbahçe, 14 kez mutlu sona ulaşarak en fazla şampiyonluk yaşayan takım oldu.

Ligde Fenerbahçe'nin ardından en fazla şampiyonluğu 13 kezle Galatasaray elde etti.

Bir dönem kadın basketbolunda şampiyonluklara adeta ambargo koyan sarı-kırmızılılar, 1989-1990 ile 1997-1998 sezonları arasında üst üste 9 kez lig kupasını kazanarak rekor kırdı.

Galatasaray, 1987-1988, 1999-2000, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında da şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

- Fenerbahçe, son yıllara damga vurdu

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde son 14 sezonda 11 kez ipi göğüsleyen Fenerbahçe, şampiyonluk sayısında Galatasaray'ı geçti.

Sarı-lacivertliler, ilk kez 1998-1999 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı. 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında da kupayı kaldıran Fenerbahçe, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında üst üste 8 kez şampiyon oldu.

2015-2016 sezonunda play-off finalinde Hatay Büyükşehir Belediyespor'a 3-0 üstünlük kuran Fenerbahçe, 12. şampiyonluğunu kazandı.

Sarı-lacivertli ekip, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında da mutlu sona ulaşarak şampiyonluk sayısını 14'e çıkardı.

- Beşiktaş ve ODTÜ'nün üçer şampiyonluğu var

Kadınlarda lig tarihinde Beşiktaş ve ODTÜ ise üçer kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Ligde ayrıca MTA ve BOTAŞ ikişer, İstanbul Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi de birer şampiyonluk elde etti.

KBSLde 40. sezon yarın başlıyor Son yıllara Fenerbahçe damgası...

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