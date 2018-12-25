KBSL'de 11. haftanın fikstürü açıklandı!
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 11. hafta maçları yarın başlayacak.
Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 11. hafta programı şöyle:
Yarın:
16.00 OGM Ormanspor-Canik Belediyespor (M. Sait Zarifoğlu)
18.00 Gündoğdu Adana Basketbol-BOTAŞ (Menderes)
18.00 İstanbul Üniversitesi-Bellona Kayseri Basketbol (Prof. Dr. Turgay Atasü)
18.00 Çukurova Basketbol-Beşiktaş (Servet Tazegül)
19.00 Galatasaray-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Ahmet Cömert)
20.00 Fenerbahçe-İzmit Belediyespor (Metro Enerji)
27 Aralık Perşembe:
18.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Kırçiçeği Bodrum (Antakya)
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