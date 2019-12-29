Kayserispor'un rotası Robert Prosinecki
Bülent Uygun sonrasında teknik direktör arayışlarını sürdüren Kayserispor, rotasını Robert Prosinecki'ye çevirdi.
Sarı-Kırmızılılar, EURO 2020 Elemeleri'nde Bosna Hersek ile grupta çıkamayan ve kulübüyle yollarını ayıran tecrübeli çalıştırıcı için önümüzdeki günlerde masaya oturacak.
Hırvat teknik adam, 2012-2014 yılları arasında Kayseri'yi çalıştırmıştı.
Sarı-Kırmızılılar, tecrübeli teknik adamla anlaşıp ara transfer döneminde de tahtayı açmayı planlıyor. (Sporx)
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