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Haber Giriş: 29.12.2019 - 13:28,Son Güncelleme:/

Kayserispor'un rotası Robert Prosinecki

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Kayserispor'un rotası Robert Prosinecki

Bülent Uygun sonrasında teknik direktör arayışlarını sürdüren Kayserispor, rotasını Robert Prosinecki'ye çevirdi.

Sarı-Kırmızılılar, EURO 2020 Elemeleri'nde Bosna Hersek ile grupta çıkamayan ve kulübüyle yollarını ayıran tecrübeli çalıştırıcı için önümüzdeki günlerde masaya oturacak.

Hırvat teknik adam, 2012-2014 yılları arasında Kayseri'yi çalıştırmıştı.

Sarı-Kırmızılılar, tecrübeli teknik adamla anlaşıp ara transfer döneminde de tahtayı açmayı planlıyor. (Sporx)

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Kayserisporun rotası Robert Prosinecki


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