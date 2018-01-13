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Kayserispor'dan Tarık Çamdal harekatı

Galatasaray'da Antalya kampı kadrosuna dahil edilmeyen Tarık Çamdal'a sürpriz bir talip çıktı.

Hürriyet Haber
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İlk yarının flaş ekiplerinden Kayserispor, Canberk Aydın’la yollarını ayırmasının ardından önceliği sağ bek bölgesine verdi.

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar’da, Galatasaray’da kadroda düşünülmeyen Tarık Çamdal gündeme girdi.

26 yaşındaki futbolcu için girişimlere başlayan İç Anadolu temsilcisi, Cim Bom ile yapılan ilk görüşmeden olumlu yanıt aldı. Tarafların önümüzdeki günlerde bir kez daha bir araya geleceği ve transferi olumlu ya da olumsuz olarak sonuçlandıracağı öğrenildi. (Fanatik)

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