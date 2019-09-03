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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
03.09.2019 - 10:21, Son Güncelleme:

Kayserispor'da Yasir şoku! En az 4 hafta yok...

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Kayserispor'da Yasir şoku! En az 4 hafta yok...

İstikbal Mobilya Kayserispor'da Yasir Subaşı'da kırık tespit edildi.

Spor Toto Süper Lig'in ilk 3 haftasında 2 mağlubiyet 1 beraberlik alan İstikbal Mobilya Kayserispor'da bir kötü haber de Yasir Subaşı'dan geldi.

Galatasaray ile Kayseri'de oynanan müsabakada elinden sakatlanan Yasir'de kırık tespit edildi.

3. metakarp bölgesinde kırık tespit edilen Yasir Subaşı'nın tedavisine başlandı. Soğuk tedavi uygulaması alan ve istirahat verilen Yasir'in Antalyaspor maçında oynayıp oynayamayacağı henüz belli değil.

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Metakarp Nedir?

Metakarp kemiği, eldeki 5 adet uzun silindir şeklindeki kemiklerden her biri. Bu kemikler bilekten her parmağın alt kesimine kadar uzanarak boğum yaparlar. Metakarp kırıkları, üst ekstremitenin en sık görülen yaralanmalarıdır. Bu kırıklar direkt veya indirekt mekanizmalarla ortaya çıkmaktadır. Travma sırasında alınan darbenin özelliğine ve yönüne göre kırığın veya çıkığın tipi değişebilmektedir. Belirtiler; şişme, hareket kısıtlılığı, ağrı, hassasiyet gibi diğer kırıklarda olduğu gibidir.

İyileşme Süresi Nedir?

Metakarp kırıklarında iyileşme süresi kırığın şiddetine, kırığın oluştuğu kısma, kırığın derecesine, başka kırıkların olup olmadığına, başka yaralanmaların olup olmadığına, uygulanan tedavi yöntemine, hastanın genel sağlık durumu ve kemik kalitesine bağlı olarak değişmekle birlikte ortalama 6 haftadır. (4 hafta da olabilir, 7 hafta da sürebilir)

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'dan VAR eleştirisi...

Hikmet Karaman'dan VAR açıklamasıİstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin verimli kullanılmadığını, hakemlerin ve eğitimcilerin kendilerini daha da geliştirmeleri gerektiğini söyledi.
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Kayserisporda Yasir şoku En az 4 hafta yok...

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