Kayserispor'da Galatasaray maçı hazırlığı sürüyor

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Galatasaray maçında sarı kırmızılı ekibin deplasman masraflarını Büyükşehir Belediyesinin üstleneceğini, Pazar günü İstanbul’a gideceklerini söyledi. Bedir," Pazartesi günü oynayacağımız yeni sezondaki ilk resmi maçtan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyoruz. Yarın Atatürk Dış sahada saat 19.00’da oynayacağımız 3'üncü lig ekiplerinden Tarsus İdmanyurdu karşılaşması ile teknik kadromuz Galatasaray maçı kadrosunu şekillendirecek’’ dedi.

TARAFTARA MUHTEŞEM ŞÖLEN İÇİN TEŞEKKÜR

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, gerek Kayserispor Store mağazasının açılışı gerekse sezon açılışına katılan taraftara teşekkür etti. Kadir Has Stadında onbinlerce kişinin katılımıyla yaptıkları şölene olan ilgiyi öven Bedir, sezon açılışı nedeniyle yayınladığı mesajda "Dün akşam deyim yerinde ise muhteşem bir şölen ile yeni sezona merhaba dedik.

Bu şölene renk katan Kayseri halkına ve taraftarına öncelikle teşekkür ediyoruz. Her zaman bize büyük destek veren, Kayseri'mizin gururu Çevre ve Şehircilik Bakanımız sayın Mehmet Özhaseki’ye, her zaman yanımızda hissettiğimiz Sayın Valimiz Süleyman Kamçı’ya yine tüm desteklerini hiç bir zaman esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Mustafa Çelik’e, sezon açılışımıza katılan sanatçılar Murat Dalkılıç ve Hande Yener’e, yönetim kurulumuza, teknik heyet ve futbolcularımıza,organizasyon da görev yapan tüm görevli arkadaşlara, teşekkür ediyorum. Nice başarılarda nice kutlamalarda buluşmak üzere’ görüşlerine yer verdi