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GeriFutbol Kayserispor'da bir ayrılık daha açıklandı: Tavares
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Futbol
AA
06.12.2019 - 22:33, Son Güncelleme:

Kayserispor'da bir ayrılık daha açıklandı: Tavares

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Kayserispor'da bir ayrılık daha açıklandı: Tavares

İstikbal Mobilya Kayserispor, Brezilyalı oyuncu Adryan Oliveira Tavares ile yollarını ayırdı.

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini belirtti.

Gözbaşı mesajında "Bize yüreği ile oynayacak futbolcular lazım. Kayserispor'umuza katkı sağlayamayan futbolcularla yolumuzu ayırmaya devam ediyoruz.

Taveres ile yollarımızı ayırdık. Zararın neresinden dönersen kar. Bu zamana kadarki zarardan karımız 1 milyon doların üzerine çıktı." ifadelerine yer verdi.

Sezon başında İsviçre'nin Sion takımından 1 yıllığına kiralanan Tavares, sarı-kırmızılı formayla 3 lig maçında forma giydi.

 

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Kayserisporda bir ayrılık daha açıklandı: Tavares

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