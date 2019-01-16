Kayserispor'da Antalyaspor mesaisi başlıyor
İstikbal Mobilya Kayserispor, Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarına bugün saat 16.00’da basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla başlıyor.
Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Sarı-Kırmızılılar, ara vermeden bu zorlu maçın hazırlıklarına Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinde başlıyor.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Akhisarspor’a mağlup olan İstikbal Mobilya Kayserispor lige döndü.
Karpuzatan Kadir Has Tesisleri'nde bugün yapılacak olan antrenmanda dün Akhisarspor maçında forma giyen futbolcular takım ayrı çalışacak, diğer oyuncular sahada topla çalışmalarına devam edecekler.
İstikbal Mobilya Kayserispor, Antalyaspor maçı için Cuma günü havayolu ile Kayseri’den ayrılarak Antalya’ya giderek kampa girecek.
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle