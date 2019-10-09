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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
09.10.2019 - 09:50, Son Güncelleme:

Kayserispor U19, AFDK'nın kararıyla 3-0 hükmen mağlup!

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Kayserispor U19, AFDK'nın kararıyla 3-0 hükmen mağlup!

30 Ağustos 2019 günü Kayseri'de oynanan "Kayserispor U19-Galatasaray U19" müsabakasında talimatlara uymayan futbolcu oynattığı gerekçesi ile Amatör Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen İstikbal Mobilya Kayserispor hükmen yenik sayıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde yayınlanan duyuruya göre, "Amatör Futbol Disiplin Kurulu'nun 07.10.2019 Tarih ve 9 Sayılı Toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir. Galatasaray'ın İstikbal Mobilya Kayserispor-Galatasaray U19 ligi maçı ile ilgili itirazı değerlendirilip kabul edilmiştir. İstikbal Mobilya Kayserispor kulübü hakkında Galatasaray ile oynanan U19 ligi maçında talimatlara aykırı harekette bulunulması nedeni ile 3-0 hükmen mağlubiyet cezası verilmesine karar verilmiştir" denildi.

Müsabakayı 2-0 kazanan İstikbal Mobilya Kayserispor, AFDK'nın kararı neticesinde 3-0 hükmen mağlup sayıldı.

Talimatlara uymayan futbolcu Anthony Uzodimma'nın bu maçta attığı 2 gol de geçersiz sayılacak.

Kayserispor U19, AFDKnın kararıyla 3-0 hükmen mağlup

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