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Futbol
25.12.2019 - 16:12, Son Güncelleme:

Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Recep Mamur Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından koordinasyon ve hıza dayalı birleşik hareketler yaptı. İdman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Sakatlığı bulunan Pedro Henrique, Bernard Mensah ve Benoit Poulain, antrenmana katılmadı.

Kayserispor, 28 Aralık Cumartesi günü Medical Park Stadı'nda saat 17.30'da Trabzonspor ile karşılaşacak.

Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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