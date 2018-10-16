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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
16.10.2018 - 10:58, Son Güncelleme:

Kayserispor seçime gidiyor

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Kayserispor seçime gidiyor

Başkan Erol Bedir yönetiminde toplanan Kayserispor Yönetim Kurulu, 3 Kasım’da, çoğunluk sağlanamaz ise 10 Kasım’da seçimli genel kurula gitme kararı aldı.

Bedir, kararla ilgili olarak ekonomik gerekçeler ve kurdaki artışı ön planda tutarken, ”Yoruma gerek yok, her şey açıklamamızın içinde var” dedi.

Yönetim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yapan kulüp başkanı Erol Bedir, 2016-17 sezonu devre arasında, Kayseri ve Kayserispor’a büyük emek vermiş şahsiyet ve şehri yönetenlerin ricası üzerine göreve geldiklerini hatırlattı.

Bedir, açıklamasında, "Yönetimi devraldığımızda kamuoyunun bilgisinin aksine, ilk etapta bize yaklaşık 106 milyon borç sunuldu ve söz konusu borç kur artışı, faiz ve mahkeme masraflarıyla birlikte 130-140 milyon olarak tahakkuk etti ve hiçbir geliri kalmamış kulübümüzde, altından kalkılması çok zor bir sıkıntı karşımıza çıktı.

Bana görev tevdi edilirken bu problem de ilgililerce masaya yatırılmış ve o güne kadar oluşmuş borçla ilgili şehrin ileri gelenlerinin kaynak arayışı yapacakları, görev tarihinden sonraki dönem için ise bağış, borç, performans geliri, kredi vs. şeklinde yeni yönetimin gayret içinde olacağı ve kulübümüzün hem da ligde kalması konusunda fikir birliği oluşmuştu” açıklamasını yaptı.

"KAYNAK YARATILMADI, MADDİ DESTEK GELMEDİ"

2017-18 sezonu başlangıcından bitiş tarihine kadar sarı kırmızılı kulübe, yönetimin ve başkan olarak kendisinin yarattığı kaynaklar dışında maddi destek gelmediğine değinen Bedir, ”Başkan olarak ben, yönetim ve kulüp performans kaynaklarından başka ilave bir maddi kaynak sağlanamamış, sezon bu şekilde tamamlanmıştır.

Bu konuda hiç kimseyi suçlamıyor, ancak bir durum tespiti sunuyorum. 2018-19 futbol sezonu öncesi Mayıs 2018’de ise bu kez seçimli genel kurula gidilmiş ve problemler ilgililer ve kamuoyuna en ince detayına kadar paylaşılmıştır.

Mutabakat ve verilen sözler üzerine görevi kabul eden yönetimimize, genel kurulun üzerinden 5-6 ay geçmesine ve çok ciddi sıkıntılar yaşanmasına rağmen kendi kaynaklarının dışında şehirden en küçük bir ilave destek sağlanamamıştır.

Geçmiş borçların ödenmesi ve lisansa engel geçmiş alacaklarının federasyondan kesilmesi mecburiyeti nedeniyle kulüp gelirlerimizin tamamı ilk göreve geldiğimizdeki toplam borç; faizi ve kur farkına gitmektedir. Futbolcu, teknik heyet ve diğer güncel ödemeler ise şahsım ve yönetimin gayretleri ile döndürülmüştür.

Ancak, geldiğimiz noktada, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik ve sıkıntılı durum, başta TFF, yayıncı kuruluş, bankalar ve diğer resmi kurumları olumsuz yönde etkilediği gibi, şahsi destek gayretlerimize de ciddi engeller oluşturmaktadır. Takımımızın, şehir desteğinden mahrum kalmasına da mevcut ekonomik koşullarda etkin olabilir, ancak mutlaka çözüm bulunmalıdır.

Bu itibarla, Kayserispor’u bu şehrin ortak ve önemli bir değeri olarak gören idarecilerimiz ve diğer ilgi duyanlarla mevcut durumu açıkça paylaşmanın, "şeffaf yönetim" anlayışımız gereği bir görev olduğunu düşünmekteyim" dedi.

Kongre tarihi için yapılan açıklamada ise, "Bütün Kayseri’nin yeniden, Kayserispor’un günü ve geleceği için, kenetlenmesini sağlamak adına 3 Kasım Cumartesi saat 11.00’de seçimli genel kurul yapılmasına, çoğunluk sağlanmaz ise 10 Kasım Cumartesi günü aynı saatte ve aynı yerde toplanılmasına karar vermiştir.

Bundan sonraki süreç, kulübün gerçek sahipleri olan büyük taraftarımız, genel kurul üyelerimiz ve Kayserisporumuzun problemlerini Kayseri’nin meselesi olarak algılayan şehir yöneticilerimizin inisiyatifindedir.

Şahsıma ve yönetimime düşen görev ise, genel kurul gününe kadar, takımımızla ilgili tüm vecibelerimizi yerine getirmek ve genel kurulda da Kayserisporumuzun menfaatini her şeyin üstünde tutmak olacaktır” ifadeleri kullandı.

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