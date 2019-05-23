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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
23.05.2019 - 16:00, Son Güncelleme:

Kayserispor, Mensah'ın bonservisi için Atletico Madrid ile anlaştı

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Kayserispor, Mensah'ın bonservisi için Atletico Madrid ile anlaştı

İstikbal mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir takımda kiralık olarak forma giyen yıldız futbolcu Bernard Mensah'ın bonservisi için Atletico Madrid ile anlaştıklarını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında sahasında oynayacağı B.B.Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdüren İstikbal Mobilya Kayserispor, 3 puanı hanesine yazdırmanın hesabını yaparken kulüp Başkanı Erol Bedir, teknik direktör Hikmet Karaman ile anlaşmaya vardıklarını söyledi. 

Mensah'ın bonservisi alındı

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, "Önümüzdeki sezon içinde birlikte çalışma konusunda teknik direktör Hikmet Karaman ile prensip anlaşmasına vardık. Sayın Hikmet Karaman'dan transfer konusunda gerekli rapor alınmış ve çalışmalara başlanmıştır. Sözleşmesi biten ve uzatmak istediğimiz oyuncularla gerekli görüşmeler sürmektedir. Ayrıntılar, hafta sonu oynayacağımız maçtan sonra kamuoyuyla paylaşılacak ve ilerlemeler konusunda bilgi verilecektir" dedi. 

Başkan Erol Bedir, Bernard Mensah'ın transferi ile ilgili olarak da, "Ciddi bir ilerleme sağlanmış, hem kendisiyle mutabık kalınmış hem de kulübü Atletico Madrid ile bonservis görüşmeleri olumlu sonuçlanmış olup, detaylar görüşülmektedir" açıklaması yaptı.

Hikmet Karamanı kara kalem çizdi
Hikmet Karaman'ı kara kalem çizdi

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Kayserispor, Mensahın bonservisi için Atletico Madrid ile anlaştı

 

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