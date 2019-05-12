Kayserispor - Kasımpaşa
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda Kasımpaşa'yı konuk edecek. Mustafa Öğretmenoğlu'nun yöneteceği karşılaşmayı Spor Arena Canlı Anlatım sayfamızdan üç boyutlu olarak anbean takip edebileceksiniz...
Muhtemel 11'ler...
Kayserispor: Lung, Kucher, Kana-Biyik, Levent, Atila, Sapunaru, Hasan, Deniz, Chery, Varela, Kravets
Kasımpaşa: Scuffet, Popov, Josue Sa, Ben Youssef, Özgür, Sadiku, Tarkan, İlhan, Hajradinovic, Trezeguet, Koita
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