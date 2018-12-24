Kayserispor ilk yarıyı 19 puanla tamamladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriKayserispor ilk yarıyı 19 puanla tamamladı
GeriFutbol Kayserispor ilk yarıyı 19 puanla tamamladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
24.12.2018 - 09:37, Son Güncelleme:

Kayserispor ilk yarıyı 19 puanla tamamladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kayserispor ilk yarıyı 19 puanla tamamladı

Kayserispor, 17 hafta süren Spor Toto Süper Lig ilk yarısını 19 puanla tamamladı.

2017-2018 sezonunun ilk yarısını 30 puanla noktalandıran, bu sezon ise başarı çıtasını daha da yukarılara çekmek isteyen Kayserispor, bir çok sıkıntı arasında 19 puan toplayabildi. 17 hafta süren ilk yarıda inişli çıkışlı bir performans ortaya koyan Kayserispor, 5 galibiyet 4 beraberlik 8 yenilgi aldı.

Sezona teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde başlayan ve ilk 4 haftada 2 galibiyet 2 beraberlik alarak 8 puana erişen Kayserispor, ardından oynadığı 10 maçta 1 galibiyet 1 beraberlik 8 mağlubiyet aldı. Ligin 14.haftasında Kayseri'deki Trabzonspor yenilgisi sonrasında Sağlam ile yolları ayırıp Hikmet Karaman ile çalışmaya başlayan Kayserispor, son 3 maçında 2 galibiyet 1 beraberlik alarak 7 puan hanesine yazdırdı.

En golcü Chery

14 maçta 12 puan alan Kayserispor, son 3 maçında 7 puan topladı ve ilk 17 haftalık dilimi 19 puanla nihayetlendirdi. Kayserispor bu dönemde 15 gol atarken kalesinde ise 25 gol gördü. Kayserispor'un en skorer ismi Tjaronn Chery oldu. Sarı -Kırmızılı takımın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Tjaronn Chery forma giydiği 17 maçta 6 gol attı. Tjaronn Chery'i, 2'şer golle de Umut Bulut ve Bernard Mensah takip etti. Sarı -Kırmızılı ekipte 1'er gol atan isimler ise Asamoah Gyan, Cristian Sapunaru, Deniz Türüç ve Şamil Çinaz ile Fenerbahçe'den Martin Skrtel (kendi kalesine) oldu.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 409Leicester - Manchester City
    3
    MS2
    1,20
    3602kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Kartkolik Lopes

Kayserispor ilk yarıyı 19 puanla tamamladı

Robinho'nun yeni takımını açıkladı! 'İstanbul'a geliyor...'

Galatasaray-Sivasspor maçından öne çıkanlar