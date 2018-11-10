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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
10.11.2018 - 12:07, Son Güncelleme:

Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta?

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Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta?

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor ile ligde 45. kez karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 11 haftada İstanbul ekibi 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 20 puan ve averajla ikinci sırada bulunuyor. Kayseri temsilcisi ise 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonunda aldığı 12 puanla 12. sırada yer alıyor. Peki Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta?

Kayserispor ile Galatasaray, Süper Lig'de 26 kez karşılaştı. Galatasaray bu 26 maçın sadece ikisinde rakibine mağlup oldu. Bu sezon Süper Lig'de evinde oynadığı beş maçın üçünde gol yemeyen Kayserispor, geçen sezonun tamamında iç sahada üç maçta kalesini gole kapatabilmişti. Ligde bu sezon oynadığı 11 maçın altısında gol atamayan Kayserispor, bu alanda Alanyaspor'un ardından ligin en kötü takımı. Galatasaray bu sezon deplasmanda oynadığı beş maçın üçünde gol atamadı. Sarı kırmızılılar, geçen sezonun tamamında aynı sayıda deplasman maçında gol bulamamıştı.

Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray, bu akşam saat 19.00’da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı’nda Kayserispor ile karşılaşacak. Mücadele bu akşam beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray, Süper Lig'de üç maçtır kazanamıyor. Sarı kırmızılılar, Fatih Terim takımın başındayken en son 2003/04 sezonunda bundan daha uzun galibiyetsiz bir seri yaşamıştı. Kayserispor bu sezon Süper Lig'de Antalyaspor ile birlikte rakip ceza sahalarında topla en az buluşan iki takımdan biri. Galatasaray ise bu alanda Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ardından ligin en iyi ekibi. Kayserispor bu sezon Süper Lig'de maçların ilk yarılarında en az gol atan ve en fazla gol yiyen takım. Galatasaray ve Kayserispor bu sezon Süper Lig'de aynı sayıda gol yediler, kalelerine aynı sayıda şut atıldı, aynı sayıda maçta kalelerini gole kapattılar ve aynı sayıda gole sebep olan hata yaptılar. Buna ek olarak, ilk 11 haftada Kayserispor kalesinde 37 isabetli şut görürken, Galatasaray 36 isabetli şut ile karşılaştı. Galatasaray'ın Süper Lig'de attığı son altı golün beşinde savunma oyuncularının katkısı var: Serdar Aziz, Ryan Donk, Mariano, Ömer Bayram , Maicon, Martin Linnes. Kayserispor'un bu sezon Süper Lig'de attığı 10 golün yarısı Tjaronn Chery'den geldi.

Kayserispor'da 7 eksik var

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Kayserispor'da 7 eksik bulunuyor. 10 Kasım 2018 Cumartesi günü Kadir Has Stadı'nda Galatasaray'ı konuk edecek Kayserispor'da 7 futbolcu forma giyemeyecek. Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, İHA muhabirine yaptığı açıklamasında "Sahamızda yine zor bir maça çıkacağız. Kayserispor olarak tek hedefimiz 3 puanı almak ve kötü gidişata dur demek. Takımımız tüm hazırlıklarını bu yönde yaptı. bu akşamki maçta sakatlığı bulunan Sakıb Aytaç, Oğuzhan Berber, Hasan Hüseyin Acar, Deniz Türüç, Levent Gülen, sakatlığı tam geçmeyen Artem Kravets ve kırmızı kart cezalısı Kana Biyik forma giyemeyecekler" dedi.

Kayserispor taraftarından destek beklediklerini de dile getiren Orhan Taşçı, "Kayserispor'a gönül veren taraftarlarımızı stada bekliyoruz. Biletleri 40 ila 100 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunduk ve yoğun bir talep olduğunu gördük. Umarım bu akşamki maçta taraftarımız ile bütünleşip 3 puanı hanemize yazdırmayı başarırız" ifadelerinde bulundu. Hafif sakatlığı bulunan ve hafta başında idmana çıkmayan Tiao Lopes ile Tjaronn Chery'in durumunun iyi olduğu ve Galatasaray maçında forma giyebileceği bilgisi de paylaşıldı.

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