Kayserispor, Avrupa hedefine kitlendi!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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aa-spor
25.04.2018 - 16:54, Son Güncelleme:

Kayserispor, Avrupa hedefine kitlendi!

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Kayserispor, Avrupa hedefine kitlendi!

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun önceki yıllara göre inanılmaz bir mücadeleye sahne olduğunu belirtti.

Bedir, yaptığı yazılı açıklamada, ligde 31. haftaya girilmesine rağmen 18 takımın 17'sinin kendi kulvarlarında ipi önde göğüslemek adına müthiş bir mücadele verdiğini ifade etti.

İlk 4 takımın şampiyonluk mücadelesi verirken, ikinci 5 ekibin Avrupa kupalarına katılabilmek için ter döktüğünü, sonraki 8 takımın ise ligde kalabilmek için gayret sarf ettiğini anımsatan Bedir, şunları kaydetti:
"Bütün hedef ve arzulanan sıralamalar için sadece 4 maç kalmış olup, takımlar bu son düzlüğü en iyi şekilde değerlendirip, muhtemel puan ve ikili,
üçlü, dörtlü averaj hesaplarını da yaparak kendileri için yeterli olabilecek skorları almaya çalışmaktadırlar. 1,5 yıldır inanılmaz gayretler sonucu, yönetim,
teknik heyet ve oyuncu grubu olarak şehirle bütünleşip, büyük taraftarımızın da içeride dışarıdaki destekleriyle takımı küme düşme hattından Avrupa hedefini kovalayan bir ekip konumuna getirdik. Kayserispor'un kalan 4 maçımızdaki performansıyla bugüne kadar olduğu gibi Avrupa hedefimiz doğrultusunda da
bizleri ve hemşehrilerimizi sevindireceğine inancımız tamdır."

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Erol Bedir, Kayserispor'un kalan 4 maçta 7-8 puan aldığı takdirde Avrupa hedefine ulaşabileceğine inandıklarını belirterek, "28 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'da Kadir Has Stadı'nda oynayacağımız Aytemiz Alanyaspor maçı bu zorlu sürecin ilk durağıdır. Rakibimizin puan durumu veya ligdeki sıkıntısının
ne olduğuna bakmaksızın mutlak galip gelmeli ve 3 puanı hanemize yazdırmalıyız. Buna da gücümüz vardır." ifadelerini kullandı.

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