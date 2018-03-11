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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol Kayserispor 3 attı 3 aldı!
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DHA
11.03.2018 - 16:18, Son Güncelleme:

Kayserispor 3 attı 3 aldı!

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Kayserispor 3 attı 3 aldı!

Kayserispor, kendi saha ve seyircisi önünde Süper Lig'de kalma mücadelesi yapan Kardemir Karabükspor'u 3-2 yenerek, puan cetvelindeki yerini korudu.

Stad: Kadir Has
Hakemler: Suat Arslanboğa (xx),Alpaslan Dedeş (xx), İbrahim Bozbey (xx)
KAYSERİSPOR: Lung (xx)-Lopes (xx),Kana Bıyık (xxx),Sapunaru (xx) Atila (xx) -Badji (xx),Espinoza (xx) (dk 61 Kucher xx) ,Deniz Türüç (xx),Mendes (xx)(dk 61 Güray xx) -Asamoah Gyan (xx),Artem Krevets (xxx)(dk 75 Varela x)
KARDEMİR KARABÜKSPOR: Rybka,(x)-Hakan Aslantaş (xx) Kravcenko (xx), Tayyib (x),İbanez (x)- Osman Çelik (xx),Herve Kage (xxx), Leandrinho (xxx) (dk 75 Alican x),Skulason (xxx)- Engin Keleş (xx) (dk 83 Yusuf Akbulut ), Adam Sthal (x)
SARI KART: 43 dakika Espinoza (Kayserispor), dk 49 Skulason, 90 dakikada İbanez (Kardemir Karabükspor)
KIRMIZI KART: İbanez (Kardemir Karabükspor)
GOL: Dk 28 Kravets, Dk 48 (pen) Deniz Türüç, Dk 56 Kravets (Kayserispor), Dk 22 Leandrinho, Dk 88 Skulason (Kardemir Karabükspor)

5. dakikada Osman Yıldırım'ın şutunu kaleci Lung iki harekette uzaklaştırdı.
13. dakikada Deniz Türüç'ün ortasında Kravets'in kafa vuruşunu Karabüksporlu defansından kornere çıktı.
21. dakikada Atila'nın ceza alanı dışından şutu üstten az farkla avutu boyladı.
22. dakikada Adam'ın ortasında Leandrinho arka direkte topa kafayla dokunarak, takımını deplasmanda öne geçiren golü attı: 0-1.
27. dakikada Mendes kaleci Rybka'nın üzerinden topu atmak istedi ancak Rybka son anda topu uzaklaştırdı.
28 dakikada Karabükspor ceza alanındaki karambolde topa en son Kravets dokundu ve skoru eşitledi: 1-1.
Sarı kırmızılıların gol kaçırma rekoru kırdığı ilk yarı 1-1 kapandı.
Hakem üçlüsü soyunma odasına giderken itirazlarını sürdüren Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica'yı tribüne gönderdi. Sarı kırmızılı takımın teknik patronu ikinci yarıyı tribünden izlemek zorunda kaldı

İKİNCİ YARI
48. dakikada Karabüksporlu Skulason, korner atışı sırasında Sapunaru'yu yere düşürdü. Verilen penaltı atışını Deniz Türüç gole çevirerek, takımını 2-1 öne geçirdi.
56. dakikada Artem Kravets, ceza alanına tek başına girdi. Karabüksporlu oyuncuları çalımlayıp, kalesini terk eden Rybka'nın yanından topu filelerle buluşturdu: 3-1.
72. dakikada Asamoah Gyan'ın şutu yan direkten döndü.
88. dakikada Herve'nin kullandığı ceza atışında Skulason, Kayserispor defansının arasından sıyrılıp, takımının ikinci golünü attı: 3-2. Karşılaşmanın kalan dakikaları da Kayserispor'un baskısı altında geçmesine karşın, skor bozulmadı. Sarı kırmızılılar sahadan 3-2 galibiyetle ayrıldı.
90 Kardemir Karabüksporlu Ibanez, maçın bitiş düdüğünün ardından hakeme itirazdan sarı kart gördü. İtirazlarını sürdüren Ibanez, ikinci sarı kartı da görerek kırmızı kartla cezalandırıldı.

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