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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak - Fotoğraflar: İHA
09.02.2019 - 09:02, Son Güncelleme:

Kayserili futbolcu kaza kurbanı oldu

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Kayserili futbolcu kaza kurbanı oldu

Kayserili amatör futbolcu Cuma Uluçay, trafik kazası sonrasında hayatını kaybetti.

Kayseri Süper Amatör Ligi takımlarından Esen Makine Belsinspor’da oynayan Cuma Uluçay, Nevşehir-Kayseri karayolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti. Kaza, Nevşehir-Kayseri karayolu 18. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nevşehir istikametinden Kayseri istikametine gitmekte olan Kenan Demirel yönetimindeki 38 UY 204 plakalı kargo tırı, karşı yönden gelen Cuma Uluçay yönetimindeki 46 D 8540 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobil içinde bulunan Kayseri Süper Amatör Ligi takımlarından Esen Makine Belsinspor’da oynayan Cuma Uluçay, hastane yolunda, yanında bulunan arkadaşı Merve K. ise olay yerinde hayatını kaybetti.

1987 doğumlu olan ve Kayseri amatör futbol camiasında son derece sevilen bir isim olan Cuma Uluçay'ın Adana'da düzenlenecek olan MHP'nin 50.yıl kutlamasına katılmak üzere yola çıktığı da öğrenildi. Cuma Uluçay ve Merve K'nın cenazesi bugün Kayseri'de toprağa verilecek.

Kayserili futbolcu kaza kurbanı oldu

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