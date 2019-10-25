Kayseri'deki teknik adam skandalıyla ilgili soruşturma başlatıldı! Federasyondan Spor Arena'ya açıklama...

Tahir Kum / Spor Arena Özel | Dün sosyal medyaya düşen görüntünün yeni olmadığı ve 2016-17 sezonuna ait olduğu ortaya çıkarken konuyla ilgili hem Türkiye Futbol Federasyonu hem de Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun futbolcularını tokatlayan Kayseri Meysuspor Teknik Direktörü Halit Kurt ile ilgili disiplin soruşturması başlattığı belirtildi.

Bu skandal hareketin, 2016-17 sezonunda Kayseri İdman Yurdu ile Kayseri Meysuspor takımları arasında oynanan U19 müsabakasının devre arasında yaşandığı belirlenirken, olayın enteresan ve çarpıcı tarafı da, devreyi mağlup kapatan Meysuspor takımının devre arasındaki bu tokat hadisesinden sonra müsabakayı kazanması oldu. Maçın ilk yarısını rakibi karşısında 3-1 yenik kapatan Kayseri Meysuspor takımının, devre arasında yaşanan bu hadisenin ardından çıktığı ikinci yarıda tam dört gol bularak karşılaşmayı 5-3 lehine çevirdiği ortaya çıktı.

Konuyla ilgili Hürriyet Gazetesi’ne açıklamalarda bulunan Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Musa Soykarcı, yaşanan hadiseden dolayı büyük üzüntü duyduklarını ve disiplin kurulunu harekete geçirdiklerini belirterek, “Kayseri şehrimizin böyle talihsiz bir olayla alınması bizi derinden üzmüştür. Hele hele Meysu gibi şehrimizin futbola ciddi destek sağlayan köklü firmasının isminin böyle bir olayla anılıyor olması üzüntümüzü daha da artırmıştır. Bizler de bu görüntülerin ortaya çıkmasıyla bunu öğrendik ve harekete geçtik. Yaptığımız ilk incelemede futbolculardan ailelerinden herhangi bir şikayet olmamış. Her ne olursa olsun bu kabul edilemez bir şeydir gereken yapılacaktır” açıklamasını yaptı. Futbolculara yönelik sözleri ve onları tek tek tokatlayan görüntüleriyle ortalığı sarsan teknik direktör Halit Kurt’un aynı kulüpte görev yapmaya devam ettiği belirtildi.

Öte yandan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici’yi arayarak, bilgi aldığı öğrenildi.

“Alex Ferguson’un da David Beckham’a terlik attığını biliyoruz..."

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından oyuncularının kendisinin yanında olduğunu dile getirdiğini söyleyen Halit Kurt, “Bugün benim konumumda olan ve benden önceki jenerasyonda mevcutta bulunan birçok antrenörün zaman zaman başvurduğu bir yöntem. Alex Ferguson’un da David Beckham’a terlik attığını biliyoruz. Zaman zaman Fatih Terim’in de böyle şeyler yapabildiği söyleniyor. Oyuncularımın aileleri birlikte yanımda olduğunu bilmem beni mutlu etti. Bugün telefonlarım da hiç susmadı. Gerek sosyal medyadan yazarak gerek bizzat arayarak benimle ilgili olan olumlu düşüncelerini belirtmeleri beni memnun etti. Orada özellikle ölmüş anneme küfredenler de var. Onları tespit ettim, gerekli hukuki süreci başlatacağım. Benim öyle yapıyor olmam, kimsenin bana küfür etmesi hakkını vermez. Çünkü oyuncularımı seviyorum. Oyuncudan ziyade ağabey, baba ilişkisi var. Ayağı alçıya alınan bir oyuncumu 3. kata sırtımda çıkardığımı bilirim. Olmaması gereken bir şeydi ama maçta oldu. Normalde bir evli çiftin yatak odası nasıl mahremiyeti ise soyunma odası da bir antrenörün mahremiyetidir. Orada maçı kazanmak adına, kupayı almak adına böyle bir takım durumlar olabiliyor. Dediğim gibi bu birçok teknik adamın başvurduğu bir yöntemdir. Şimdi biz günah keçisi olduk” şeklinde konuştu.

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