"Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok..."
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk karşılaşmasında Real Madrid deplasmanda Bayern Münih'i Marcelo ve Marco Asensio'nun golleriyle 2-1 mağlup etti ve rövanş karşılaşması için büyük avantaj sağladı.
Maç sonrası Bayern Münih teknik direktörü Jupp Heynckes açıklamalarda bulundu.
Heynckes'in açıklamalarından Ajansspor'un derledikleri şu şekilde:
"Bu akşam iki hata yaptık ve Real Madrid bunları çok iyi değerlendirdi. Bugün kaybetmeyi hak etmedik. Bu yüzden ikinci maçta Santiago Bernabeu'da turu geçebileceğimize inanıyorum.
Çeyrek ve yarı final maçlarında skorlar beklenmedik olabilir. Bugün Real Madrid'in savunmasında sorunlar olduğunu fark ettik. İkinci maç için daha iyimser olabiliriz. Madrid'de kaybedecek hiçbir şeyimiz yok, o yüzden avantajımız hala devam ediyor. "
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