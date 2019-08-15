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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
15.08.2019 - 16:42, Son Güncelleme:

Kavgaya karışan Denizlispor Başkanı ve 2 oğlu gözaltına alındı

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Süper Lig'de sezona yarın son şampiyon Galatasaray'ı konuk ederek başlayacak Yukatel Denizlispor'da, karşılaşma öncesi şok bir olay yaşandı. Yeşil-siyahlı kulübün başkanı Ali Çetin ve 2 oğlu, Kurban Bayramı tatili için gittikleri Muğla'nın Fethiye ilçesinde balık restoranında çıkan kavgaya karışıp gözaltına alındı. Çetin ve oğulları, daha sonra serbest bırakıldı.

Denizlispor Başkanı Ali Çetin ailesiyle birlikte dün Kurban Bayramı tatili için Fethiye'ye gitti. Çetin, saat 19.00 sıralarında ilçede bulunan bir balık restoranında akşam yemeği yemek istedi. İddiaya göre, burada Çetin ile restoran yöneticileri arasında masa rezervasyonu konusunda tartışma çıktı.

Tartışmanın karşılıklı küfürlerle büyümesi üzerine Çetin ve beraberindekiler restorandan ayrılırken, lokanta çıkışında caddede tartışma devam etti. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Kavganın büyümesi üzerine Çetin ve 2 oğlu gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan Çetin ve oğulları daha sonra serbest bırakıldı. Çetin'in olayda görevli bir polis memurunun tabancasını belinden almaya çalıştığı, Fethiye İlçe Emniyet Müdürüne hakaret ettiği de iddia edildi.

Kavgaya karışan Denizlispor Başkanı ve 2 oğlu gözaltına alındı

OLAYI ANLATTI

Denizli'de özel bir hastanede tedavisi süren Başkan Ali Çetin, olayla ilgili açıklama yaptı. Çetin, "Biz yemek için restorana gittik. Orada rezervasyonumuz olmasına rağmen 'yer yok' dediler. Yerimizi herhalde birisine vermişler. Orada küçük bir tartışma oldu. Duruma kızıp oradan çıktık. İki aile olarak 8 kişiydik. Arka taraftan ana caddeye çıktığımızda arkamızdan restoranda tartışma yaşadığımız 5-6 tane genç geldi. O sırada kaldırımda da 2 trafik polisi vardı. Arkamızdan gelen grup polislere bir şeyler söyledi. Bunun üzerine bir trafik polisi beni yere yatırmaya çalıştı" dedi.

Kendisine müdahale eden polise, "Ne var kardeşim, ne yapıyorsunuz siz?" dediğini belirten Başkan Ali Çetin, "Diğer polis gelip arkamdan biber gazı sıktı. Küçük oğlum yüzümü yıkamam için su getirdi. Büyük oğlum da duruma tepki gösterdi. Ona da biber gazı sıkıp yere yatırmışlar. Oğlum, 'Ben avukatım, bunu yapmaya hakkınız yok' diye bağırdı. Beni yere yatırıp ters kelepçe taktılar. 'Denizlispor Başkanıyım, yarından sonra maçımız var' dedim. Beni bir arabaya bindirdiler. Emniyete götürdüler. Oğlumun birini bir yere, diğerini bir yere yatırmışlar. Başlarında 2'şer polis vardı" ifadelerini kullandı.

Olay sonrası polis şiddetine maruz kaldıklarını iddia eden Denizlispor Başkanı Ali Çetin şöyle konuştu:

"Oğlumun birisinin burnu kırık. Benim kaburgamda kırık var. Halimiz ortada. 'Onları bırakın, beni dövün' dedim. Sonra 2 polis daha geldi ve beni dövmeye başladılar. Ondan sonra kendimi bıraktım zaten. 'Oğlum savcıya bilgi verin, böyle yapamazsınız' dedi. Bize, 'Şerefsizler, buranın hakimi de savcısı da biziz, siz zaten hep böylesiniz' dediler. Ağza alınmayacak laflar ettiler. Bütün emniyet teşkilatına bunu mal etmemek lazım. Böyle çürük elmaların temizlenmesini herkes gibi biz de istiyoruz. Konuyla ilgili ifadelerimizi verdik. Hepsinden davacı olduk. Olayla ilgili kamera kayıtları da var. Bundan sonrasına adalet karar verecek. Oğullarınızın gözünüzün önünde yarım saat dayak yemesi ve hiçbir şey yapamamak çok zor. Allah büyüktür, böyle bir şey yaşadığımız için üzgünüz."

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Kavgaya karışan Denizlispor Başkanı ve 2 oğlu gözaltına alındı

Denizlispor bu hafta Galatasaray ile karşılaşacak. Galatasaray'da gündem Falcao!

 

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