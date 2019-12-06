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Futbol
06.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Katar'dan Galatasaray'a sürpriz teklif!

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Katar'dan Galatasaray'a sürpriz teklif!

İlk yarının bitmesine 4 hafta kala Galatasaray'a Katar'dan Ocak ayı için sürpriz bir teklif geldi.

Ligde ilk yarının bitimine sayılı günler kala Galatasaray’a Katar’dan kamp teklifi geldi. Sarı kırmızılılar ocak ayında Katar’ın başkenti Doha’da yapılacak uluslararası bir turnuvaya davet edild

Tüm masrafların organizatör firma tarafından karşılanacağı turnuvaya katılıp katılmama kararı sarı kırmızılılar tarafından daha sonra verilecek.

Öte yandan sarı kırmızılı ekipte Mario Lemina ve Şener Özbayraklı sevinci yaşanıyor. İki futbolcu da antrenmanlara başladı ve görev verilmesi halinde forma giyebilecek.

Katardan Galatasaraya sürpriz teklif

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