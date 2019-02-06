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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol 'Katar forması giyen' İngiliz vatandaşı BAE'de tutuklandı
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Futbol
AA
06.02.2019 - 12:14 , Son Güncelleme:

'Katar forması giyen' İngiliz vatandaşı BAE'de tutuklandı

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'Katar forması giyen' İngiliz vatandaşı BAE'de tutuklandı

BAE'de yapılan Katar ve Irak arasındaki karşılaşmayı Katar milli takımı forması giyerek izleyen 26 yaşındaki İngiliz vatandaşı gözaltına alındı.

Bir İngiliz vatandaşının, Katar milli takımı forması giyerek maç izlediği için Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) tutuklandığı belirtildi.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, 26 yaşındaki Ali İssa Ahmad, geçen ay Asya Kupası kapsamında yapılan Katar-Irak maçını seyretmek için BAE'ye gitti.

BAE'de Katar'a herhangi bir destek gösterisinin suç olduğunu bilmeyen İngiliz vatandaşı, Katar milli takımı forması giyerek maçı stadyumda izlemeye başladı.

Maç devam ederken gözaltına alınan Ali İssa Ahmad, bu sırada kötü muameleye de uğradı. Daha sonra serbest bırakılan İngiliz vatandaşı, maruz kaldığı uygulama hakkında şikayette bulunmak için gittiği karakolda tekrar gözaltına alındı.

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Asılsız iddiada bulunmakla suçlanan Ali İssa Ahmad, tutuklanarak hapse gönderildi.

Guardian gazetesine konuşan genç İngiliz'in arkadaşı Amer Lokie, Ali İssa Ahmad'in kendisini hapishaneden aradığında "çok korktuğu" izlenimi edindiğini söyledi.

BAE'de temel haklara ilişkin çalışmalar yürüten Detained in Dubai adlı gruba göre, Ali İssa Ahmad'e 15 yıla kadar hapis cezası verilebilir.

Konuya ilişkin açıklama yapan İngiltere Dışişleri Bakanlığı da bir İngiliz'in tutuklandığını doğrularken ve kendisine destek verildiğini belirtti.

BAE, daha önce de akademisyen olduğu ifade edilen İngiliz vatandaşı Matthew Hedges'e casusluk suçlamasıyla ömür boyu hapis cezası vermiş, Londra'nın baskısının ardından cezayı affetmek zorunda kalmıştı.

BAE, komşuları Suudi Arabistan ve Bahreyn ile birlikte Haziran 2017'den beri Katar'a abluka uyguluyor.

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