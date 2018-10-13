Kasımpaşa'dan tatsız prova!
Lacivert-beyazlı takım, Akhisarspor hazırlıkları kapsamında Ümraniyespor ile oynadığı maçı 2-0 kaybetti.
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Cumartesi günü Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıkları kapsamında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile oynadığı müsabakayı 2-0 yitirdi.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Kasımpaşa Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada Ümraniyespor'un gollerini Atabey Çiçek ve Bahadır Taşdelen kaydetti.
Kasımpaşa, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına 15 Ekim Pazartesi günü yapacağı antrenmanla devam edecek.
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