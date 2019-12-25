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Futbol
AA
25.12.2019 - 13:47, Son Güncelleme:

Kasımpaşa'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor

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Kasımpaşa'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor

Kasımpaşa, Süper Lig'in 17. haftasında 28 Aralık Cumartesi günü deplasmanda yapacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Tayfur Havutcu yönetiminde gerçekleştirildi.

Salonda kuvvet çalışması ile başlayan antrenmanın saha bölümünde dar alanda taktik ağırlıklı uygulamalar üzerinde duruldu.

Kasımpaşa, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.

 

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