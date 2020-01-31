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GeriFutbol Kasımpaşa, Tunuslu futbolcu Yassine Meriah'ı kiraladı | Transfer Haberleri
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Futbol
AA
Haber Giriş: 31.01.2020 - 19:04,Son Güncelleme:/

Kasımpaşa, Tunuslu futbolcu Yassine Meriah'ı kiraladı | Transfer Haberleri

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Kasımpaşa, Tunuslu futbolcu Yassine Meriah'ı kiraladı | Transfer Haberleri

Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, Tunuslu futbolcu Yassine Meriah'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki savunma oyuncusunun, Yunanistan ekibi Olympiakos'tan satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.

Meriah için Kemerburgaz Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.

Kasımpaşa, Tunuslu futbolcu Yassine Meriahı kiraladı | Transfer Haberleri

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