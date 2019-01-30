Kasımpaşa, Sivasspor hazırlıklarına Diagne ve Trezeguet olmadan başladı!
Kasımpaşa, ligde bu hafta sahasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı.
Kemerburgaz kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana hafif ağrıları bulunan oyuncular Mahmoud Trezeguet, Mbaye Diagne ve izinli olan Olivier Veigneau katılmadı.
Kasımpaşa, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.
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