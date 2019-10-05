Kasımpaşa - Konyaspor (CANLI)
Süper Lig'de 7. hafta mücadelesinde Kasımpaşa, sahasında Konyaspor'u ağırlıyor. Mücadeleyi anbean 3 boyutlu Spor Arena Canlı Anlatım sayfamızdan takip edebilirsiniz...
Kasımpaşa'nın konuğu Konyaspor... Karşılaşmayı Serkan Tokat yönetiyor.
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OYNAMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ GÖRSELE TIKLAYIN...
İŞTE İLK 11'LER...
Kasımpaşa: Fatih; Pavelka, Veysel, Ben Youssef, Karim Hafez; Aytaç, Khalili; Hajradinovic, Mustafa, İlhan; Thiam.
Konyaspor: Serkan; Skubic, Ali Turan, Anicic, Alper Uludağ; Jönsson, Jevtovic; Shengelia, Miya, Milosevic; Ömer Ali.
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