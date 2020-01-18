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GeriFutbol Kasımpaşa, genç sol bek Berk Çetin'i transfer etti
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Futbol
AA
Haber Giriş: 18.01.2020 - 21:25,Son Güncelleme:/

Kasımpaşa, genç sol bek Berk Çetin'i transfer etti

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Kasımpaşa, genç sol bek Berk Çetin'i transfer etti

Kasımpaşa, Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımından 19 yaşındaki sol bek oyuncusu Berk Çetin'i kadrosuna kattı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sağlık kontrolünden geçirilen Berk Çetin ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Kemerburgaz Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine sportif direktör yardımcısı Emir Saraç da katıldı.

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Kasımpaşa, genç sol bek Berk Çetini transfer etti

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