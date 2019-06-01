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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İsmail ER
01.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kartal’ın üç yıldızına Avrupa’dan teklif var

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Kartal’ın üç yıldızına Avrupa’dan teklif var

Dorukhan, Quaresma ve Lens'in Beşiktaş'la yolları ayrılabilir.

BEŞİKTAŞ’ın yıldız oyuncuları Jeremain Lens, Dorukhan Tököz ve Ricardo Quaresma’ya yurt dışından önemli takımlardan teklif gelmesi yönetimi heyecanlandırdı.

Portekizli Quaresma’nın 1 yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen İsviçre’nin iki önemli takımından teklif alması, Dorukhan’ı İtalyan ve Alman kulüplerinin istemesi, Lens’e ise bir İngiliz kulübünden teklif gelmesi, oyuncu satarak kaynak oluşturmak isteyen siyah beyazlıları sevindirdi.

Beşiktaş Transfer Komitesi Başkanı ve Asbaşkan Umut Güner, siyah beyazlı takımın oyuncularına birçok takımlardan teklif geldiğini doğrulayarak, “Gelecek sezon hedefimiz elbette şampiyonluk. Transfer için teknik direktörümüz Abdullah Avcı’nın raporunu bekliyoruz. Quaresma, Lens ve Dorukhan’a menajerler aracılığı ile teklifler geliyor. Kararı Abdullah Hocamız verecek” dedi.

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