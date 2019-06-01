Kartal’ın üç yıldızına Avrupa’dan teklif var
Dorukhan, Quaresma ve Lens'in Beşiktaş'la yolları ayrılabilir.
BEŞİKTAŞ’ın yıldız oyuncuları Jeremain Lens, Dorukhan Tököz ve Ricardo Quaresma’ya yurt dışından önemli takımlardan teklif gelmesi yönetimi heyecanlandırdı.
Portekizli Quaresma’nın 1 yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen İsviçre’nin iki önemli takımından teklif alması, Dorukhan’ı İtalyan ve Alman kulüplerinin istemesi, Lens’e ise bir İngiliz kulübünden teklif gelmesi, oyuncu satarak kaynak oluşturmak isteyen siyah beyazlıları sevindirdi.
Beşiktaş Transfer Komitesi Başkanı ve Asbaşkan Umut Güner, siyah beyazlı takımın oyuncularına birçok takımlardan teklif geldiğini doğrulayarak, “Gelecek sezon hedefimiz elbette şampiyonluk. Transfer için teknik direktörümüz Abdullah Avcı’nın raporunu bekliyoruz. Quaresma, Lens ve Dorukhan’a menajerler aracılığı ile teklifler geliyor. Kararı Abdullah Hocamız verecek” dedi.
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