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Kartal'ın gözü yükseklerde

Stoper arayışlarına hız veren Beşiktaş, Milan’ın 31 yaşındaki tecrübeli oyuncusunu da listesine dahil etti. İtalyan kulübüne kiralama teklifiyle gitmeye hazırlanan siyah-beyazlı yönetim, yılda 1 milyon Euro kazanan yıldız futbolcuyu da 2 milyon Euro'nun biraz üstünde bir rakama ikna etmeyi planlıyor

Hürriyet Haber
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Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Gabriel Paletta oldu. İtalyan devi Milan'ın tecrübeli savunma oyuncusunu kiralamak isteyen siyah-beyazlıların, teklif hazırlığında olduğu öğrenildi. 31 yaşındaki Paletta'nın yılda 1 milyon Euro gibi düşük bir rakam kazanmasını koz olarak kullanmayı planlayan yönetimin, oyuncuya 2 milyon Euro'nun biraz üstünde bir öneri yapacağı gelen bilgiler arasında.

5 KEZ KIRMIZI KART GÖRDÜ
Piyasa değeri 5 milyon Euro olan Gabriel Paletta, geçen sezon Milan formasıyla 31 maça çıkarken 2 gol ve 1 asistle oynadı. Agresif futboluyla bilinen tecrübeli oyuncu sezonu 6 sarı, 5 de kırmızı kartla tamamladı.

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