Kartal’da sarı alarm!
Süper Lig’de Atiker Konyaspor’a konuk olacak siyah beyazlılarda, önemli isimler kart sınırında bulunuyor. Talisca, Oğuzhan, Pepe ve Adriano kart görürlerse F.Bahçe derbisinde oynamayacaklar.
- SPOR Toto Süper Lig’de 22. haftanın açılış maçında Beşiktaş, Cuma günü Atiker Konyaspor’la deplasmanda karşılaşacak. Bu zorlu mücadele öncesi siyah beyazlı ekibi ciddi bir ‘tehlike’ bekliyor. Beşiktaş forması giyen Pepe, Anderson Talisca, Oğuzhan Özyakup ve Adriano, sarı kart sınırında yer alıyor.
HOCA ÖZEL OLARAK GÖRÜŞTÜ
- Bu 4 futbolcu, Atiker Konyaspor karşısında sarı kart görürlerse, 23. haftada Kartal’ın Vodafone Park’ta Fenerbahçe’yi ağırlayacağı kritik derbide sahada olamayacaklar.
- Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in, Atiker Konyaspor karşısında büyük ihtimalle dinlendirmeyi planladığı Oğuzhan da dahil olmak üzere Pepe, Talisca ve Adriano ile özel olarak görüşüp futbolcularını kart konusunda dikkatli olmaları yönünde uyardığı öğrenildi. ◊ İsmail ER
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