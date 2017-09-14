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Kartal 3'ledi, kasayı doldurdu! Gelsin paralar...

Beşiktaş, Porto galibiyetiyle Devler Ligi'ne muhteşem bir giriş yaparken kasasını da doldurmaya devam etti.

Hürriyet Haber
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Başakşehir'in elenmesiyle Şampiyonlar Ligi'ndeki tek Türk ekibi olarak 35 milyon euro'luk yayın gelirini garantileyen siyah- beyazlılar, dün akşamki galibiyetle 1.5 milyon euro daha kazandı.

BİR MAÇTA 3'LÜK YAPTI
Porto'ya evinde 3 gol atan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde Dragao Stadı'nda son 16 maçta 1'den fazla gol atan 3 takım arasına girdi. Bunu başaran diğer iki kulüp Dinamo Kiev ve Juventus. Kartal aynı zamanda geçen sezon grubunda 6 maçta 3 gol yiyen Porto'ya bir maçta aynı sayıda golü attı. (Fotomaç)

BeşiktaşPortoPARAŞampiyonlar LigiGelir
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