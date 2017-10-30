Karşıyaka'ya talip!

Temmuzda SBK Holding’in kulübü şirketleştirip hisselerini alarak yönetmeyi istediği iddia edilen, ardından geçen ay bir fon firmasının gelirler karşılığında borçları üstleneceği konuşulan Kaf-Kaf’ta yönetimin futbolda şirketleşme yetkisi için 15 Kasım’da mali genel kurul kararı almasından sonra kulübe talip olan şirket yetkilileri de ortaya çıktı. Başkan Mutlu Altuğ, geçen cuma akşamı şirketin bir yetkilisiyle birlikte futbolcularla Kordon Otel’de yemek yedi.

Yemekte 15 Kasım’dan sonra kulüpte farklı gelişmeler yaşanacağı belirtildi, futbolculara biner TL prim ödendi. Şirketleşmeyi, “Karşıyaka satılıyor” diye adlandırmanın yanlış olduğunu belirten Başkan Mutlu Altuğ, “Destek olmayı planlayan şirketin adını telaffuz etmiyoruz çünkü kendilerini saklamak istemeleri doğal. Biz mali kongrede anonim şirketi kurmak için yetki alacağız. Kulübün içinden şirketleşmeyle ilgili bir komite kurmayı planlıyoruz. Kararı hep beraber vereceğiz. Karşıyaka AŞ’yi kurup hisselerini tek başıma ben devretmeyeceğim. Söz konusu firmayla henüz yüzdelik hesaplarını, hangi tarafın ne kadar hisse alacağını, paylaşımı konuşmadık. Onlar sonraki aşamada konuşulacak” diye konuştu.

“Futbolu kulüpten ayırdığınızda bütün borçlarıyla ayırıyorsunuz” diyen Altuğ, “Kanserli parçayı başka bir yere koyunca diğer branşlar sağlıklı bir şekilde yürüyecek. Esas amacımız futbolu sezon başında planladığımız gibi profesyonel bir şekilde yürütebilmek. Tedaviyi futboldan yapmamız lazım çünkü artık futboldaki sıkıntı basketbolu da etkilemeye başladı. Şirketleşme denilince insanların gözünün önüne Göztepe modeli geliyor. Kulüp satılıyor dedikodusu çıkıyor. Bizde örnek veriyorum firmayla 7 kişilik yönetim kurulur 5’i camiadan olur. Paris Saint Germain, Manchester United hep dışarıdan şirket ortağı alan kulüpler. Bunu yapmazsak seneye daha zor olur. Yönetimden sihirbazlık beklenmemeli” dedi. (Skor)