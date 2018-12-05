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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
DHA
05.12.2018 - 12:57, Son Güncelleme:

Karşıyaka’nın İnci'si Süper Lig yolunda!

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Karşıyaka’nın İnci'si Süper Lig yolunda!

TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup’ta son 5 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik alan Karşıyaka’nın genç yıldızı Doğukan İnci, Süper Lig ekiplerinin takibinde.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında profesyonel yapılarak forma şansı bulmaya başlayan 19 yaşındaki oyuncuyu sezon başından beri Bursaspor’un izlediği öğrenildi. Bursaspor’un yanı sıra Trabzonspor’un da genç kanat oyuncusunu takip etmek için Karşıyaka’nın maçlarına antrenör göndereceği belirtildi. Yeşil-kırmızılı yıldız adayının adı sezon başında Fenerbahçe ile de anılmıştı. Geçen sezon 2’nci Lig’de 2 kez ağları sarsan Doğukan, bu sezon ise 3’üncü Lig’de 3 gol attı.

Sakatlığı nedeniyle 3 maçta forma giyemeyen genç futbolcu, son Adıyaman 1954 maçında ikinci yarıda oyuna girerek attığı 2 golle takımına 2-1’lik galibiyeti getirdi. Geçen sezon gösterdiği performansla U19 Milli Takımı’da davet edilen Doğukan, temmuz ayında Finlandiya’daki U19 Avrupa Şampiyonası’nda ay-yıldızlı kadroda yer aldı. Karşıyaka yönetimi, ancak çok iyi bir teklif gelmesi halinde sezon sonunda ayrılması koşuluyla Doğukan’ın transferine yeşil ışık yakacak. Bu sezon kötü ve çirkin tezahürat yüzünden 3 kez ceza alan İzmir ekibi, Adıyaman 1954 maçı sonrası yine Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Karşıyaka 4’üncü kez ceza alırsa seyircisiz oynama sınırına gelecek.

BİR ALKIŞ DA ALTYAPIYA

Kaptan Mustafa Aşan hariç kadrosunun tamamı kendi bünyesinden çıkan isimlerden oluşan Karşıyaka, TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup’ta son haftalarda yaptığı çıkışla Play-Off yarışına ortak olurken yeşil-kırmızılıların atılıma geçtiği altyapı takımları da bu sezon başarılı bir grafik sergiliyor. Altyapıda yeni yapılanmaya giderek takım, sporcu ve spor okulu sayısını çoğaltan, Türkiye çapından yetenekli gençleri tarayıp kulübe kazandıran Kaf-Kaf, Spor Toto Bölgesel Gelişim U19 Ligi ve U16 Ligi’nde gruplarında 2. sırada yer alıyor. Karşıyaka, geçen yıl U19 Ligi’nde grubunu 7. sırada, U16 Ligi’nde ise 8. basamakta tamamlamıştı.

Karşıyaka’nın İncisi Süper Lig yolunda

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