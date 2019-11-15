Pınar Karşıyaka'dan Özgür Soylu anısına bilet kampanyası!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriPınar Karşıyaka'dan Özgür Soylu anısına bilet kampanyası!
GeriBasketbol Pınar Karşıyaka'dan Özgür Soylu anısına bilet kampanyası!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
DHA
15.11.2019 - 11:57, Son Güncelleme:

Pınar Karşıyaka'dan Özgür Soylu anısına bilet kampanyası!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Pınar Karşıyaka'dan Özgür Soylu anısına bilet kampanyası!

ING Basketbol Süper Ligi’nde lider Pınar Karşıyaka, yarın Galatasaray Doğa Sigorta’yı konuk edecek.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’ndaki mücadele saat 17.30’da başlayacak. Dev maçın bilet fiyatları 50 TL olarak belirlendi.

Hafta içinde FIBA Europe Cup’ta konuk ettikleri Spirou’yı 38 sayı farkla mağlup ederek, İzmir’e gelen takımlara, "Burası bizim evimiz ve hiçbir zaman kimse bizi kolay kolay yenemez" mesajı verdiklerini belirten antrenör Ufuk Sarıca, şimdi de Galatasaray’la önemli bir maça çıkacaklarını dile getirdi.

"Rakibimiz üst sıraları zorlayabilecek gerçekten iyi bir takım" diyen Ufuk Sarıca, "Bu sezon önemli galibiyetler aldılar, Fenerbahçe Beko’yu ve Beşiktaş Sompo’yu yendiler, onlar için önemli galibiyetlerdi. Dolayısıyla bizim için önemli ve zor bir maç ama var olan durumumuzu sürdürüp ileriki günler için avantaj elde etmek istiyoruz. Umarım Tony Taylor’ın sakatlığı düzelir ve onu da kadroya dahil ederiz. Yine çok güzel bir atmosfer olacaktır, evimizde ailemizin desteğiyle beraber bizim için önemli olan galibiyeti alıp, haftayı 2’de 2 yaparak kapatmak istiyoruz" dedi.

Carmelo Anthony, Portland Trail Blazers’la İmzalıyor
Carmelo Anthony, Portland Trail Blazers’la İmzalıyor!

ÖZGÜR SOYLU ANISINA

Karşıyaka yönetimi, 2008 yılında basketbolda Banvit deplasmanına giderken yolda cinayete kurban giden Karşıyaka sevdalısı Özgür Soylu’nun 11’inci ölüm yıl dönümünde alınacak her biletin 10 TL’lik kısmını Soylu’nun ailesine, yeğeninin eğitimi için aktaracak.

Ligde ve Avrupa’da katıldığı FIBA Europe Cup’ta lider durumda olan Kaf-Kaf, ligde üst üste 6 galibiyetin ardından ilk yenilgisini geçen hafta Bahçeşehir Koleji deplasmanında aldı.

Galatasaray ise ligde bu sezon 5 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı.

Öte yandan, Galatasaray seyircisi güvenlik önlemi nedeniyle yine salona alınmayacak.

Pınar Karşıyakadan Özgür Soylu anısına bilet kampanyası

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Spor dünyasında son 24 saatte neler yaşandı?İşte spor gündeminde son 24 saatte öne çıkan haberler... Spor turu (15.11.2019)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle