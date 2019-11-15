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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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eurohoops
15.11.2019 - 09:08, Son Güncelleme:

Carmelo Anthony, Portland Trail Blazers’la İmzalıyor!

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Carmelo Anthony, Portland Trail Blazers’la İmzalıyor!

Carmelo Anthony, bir sezonluk NBA hasretinin ardından yeni takımını buldu. Melo, Damian Lillard’ın Portland Trail Blazers‘ına gidiyor.

ESPN’den Adrian Wojnarowski’nin yayınladığı habere göre Carmelo, Portland’la imzalıyor. Yine ESPN’den Bobby Marks’ın haberi bize kontratın detaylarını açıklıyor. Marks, tweetinde Melo’nun Portland’da bulunduğu her gün 14,490 dolar kazanacağını ve 7 Ocak 2020’ye kadar kovulmazsa sözleşmesinin garantileceğini belirtti.

Blazers‘ın lideri Damian Lillard, gelecekte Hall of Famer olacak bir oyuncunun takımda olmasını destekleyeceğini belirten bir açıklama yapmıştı. Halihazırda Lillard, CJ McCollum, Rodney Hood gibi şutörleri olan bir takımda efsane oyuncu Anthony’nin nasıl bir iz bırakacağı merak konusu. Zach Collins’in sakatlığı sonrası bu imzanın iyi bir adım olacağını düşünenler de var.

35 yaşındaki forvet, Houston Rockets‘la geçen sezon sadece 10 maça çıktı ve o zamandan beri bir takım arıyordu. 10 kez All-Star, 6 kez All-NBA ve bir kez ligin en skorer oyuncusu olan Melo’nun 15 sezonda çıktığı 1054 maçta 24 sayı, 6.5 ribaund ve 4.8 asist şeklinde kariyer ortalamaları var.

Carmelo Anthony, Portland Trail Blazers’la İmzalıyor

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